Bergamini (FI): sicurezza lavoro è priorità, non opzione

Roma, 29 mar. - "Non sono passate neanche 24 ore dalla morte dei due operai rimasti uccisi nell`esplosione al porto di Livorno che assistiamo ad un`altra morte sul lavoro, questa volta a Bologna. Si lavora per vivere, non certo per morire. Da uno Stato civile, la sicurezza sul lavoro non può essere considerata un`opzione ma una priorità e proprio sul tema delle morti bianche l`Italia e il governo sono chiamati ad un`assunzione forte di responsabilità. Dopo l'indignazione e la rabbia, bisogna ripartire insieme dalla formazione, dalla prevenzione e dal rispetto delle regole, le uniche ricette in grado di contrastare la piaga degli infortuni sul lavoro e garantire la salute e l'integrità dei lavoratori". Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata e responsabile Comunicazione di Forza Italia.