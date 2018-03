Terrorismo, Rampelli (FdI): soddisfatti di forze dell'ordine

Roma, 29 mar. - "Ci sentiamo rassicurati dalla dedizione e dalla capacità operativa della nostra intelligence. Non abbiamo la stessa sintonia con il governo Gentiloni e l`operato di Minniti. Abbiamo costantemente denunciato in Parlamento le criticità dell`immigrazione illegale e le possibilità di infiltrazione di agenti terroristici nelle tratte migratorie. È stato uno dei cavalli di battaglia di Fratelli d`Italia in questi anni. In questi 5 anni c`è stata molta superficialità da parte delle forze di maggioranza. Siamo molto soddisfatti del ruolo delle forze di polizia, un`eccellenza nel campo investigativo in tutta Europa". È quanto dichiara ai microfoni di SkyTg24 Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d`Italia alla Camera.