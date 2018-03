En Marche: nessun dialogo con M5s, nostri valori incompatibili

Roma, 29 mar. - "L'Europe en Marche, associazione affiliata a La Republique En Marche, non ha in alcun modo avviato discussioni con il Movimento 5 Stelle per formare una qualsiasi alleanza a livello europeo". È quanto si legge in un comunicato firmato da Marianne Escurat, a nome dell'ufficio esecutivo di Europe en Marche, nel quale si spiega che "i valori progressisti d'apertura e di umanesimo che sono la colonna vertebrale de l'Europe en Marche non sono compatibili con le posizioni demagogiche e populiste, e apertamente euroscettiche, del Movimento 5 Stelle".