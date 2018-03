Tim: cda il 9 aprile dopo ok sindaci a richiesta di Elliott

Roma, 29 mar. - Convocato per il 9 aprile il cda di Tim. Lo comunica la società, sottolineando che il 9 aprile "si riunirà il consiglio di amministrazione per discutere delle eventuali azioni a valle della decisione del collegio sindacale di integrare l'agenda dei lavori dell'assemblea (già convocata per il 24 aprile), sulla base della richiesta formulata" dall'azionista Elliott.

Il collegio dei sindaci di Tim ha deciso di sostenere la richiesta di Elliott per integrare l'ordine del giorno dell'assemblea del 24 aprile. Una richiesta che prevede la revoca dell'incarico per cinque consiglieri e la nomina di sei nuovi componenti del consiglio di amministrazione.