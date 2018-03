Casellati inverte rotta Boldrini: ritorna "il Presidente" donna

Roma, 29 mar. - La neo seconda carica dello Stato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha formalizzato la decisione di qualificarsi come "il Presidente" e non "la Presidente" del Senato. La ratifica nero su bianco di un' opzione preannunciata informalmente nei giorni scorsi, nel corso di una serata musicale al teatro Carlo Felice di Genova in occasione della "Rondine" di Puccini diretta da suo figlio.

Nei comunicati ufficiali diffusi da palazzo Madama sui suoi primi incontri istituzionali, da ultimo quello con il Capo della Polizia e il Comandante Generale dei Carabinieri, la senatrice di Forza Italia prima donna della storia a rappresentare la seconda carica dello Stato ha interrotto quanto da presidente della Camera Laura Boldrini ha introdotto nella scorsa legislatura., decretando per Montecitorio l'obbligo di declinare al femminile tutti gli incarichi assegnati a donne a Montecitorio a partire dalla sua presidenza della Camera in giù nelle comunicazioni ufficiali.

Del pari poco dopo Boldrini Maria Elena Boschi, assunta nel Governo Gentiloni la funzione di Sottosegretario alla Presidenza Segretario del Consiglio dei Ministri con delega alle Pari Opportunità, ha decretato la stessa cosa di Boldrini per gli incarichi di Governo. Ora invece Casellati ha invertito la rotta.

La scelta 'maschile' di Casellati, però, sembra essere riferita alla sola alta carica. Negli stessi comunicati in cui si definisce "il Presidente" è anche identificata come "la senatrice". "La senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato - si legge nel più recente- ha ricevuto oggi a Palazzo Madama il Capo della Polizia Franco Gabrielli e, successivamente, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Giovanni Nistri. Nel corso dei colloqui il Presidente del Senato ha espresso i propri sentimenti di vicinanza alle Forze dell'Ordine e profondo apprezzamento per l'impegno quotidiano a difesa dei cittadini e della pubblica sicurezza.