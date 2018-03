Renzi: colpito da commozione per Frizzi, Italia non è Paese odio

Roma, 29 mar. - "Mi ha colpito la commozione per la scomparsa di Fabrizio Frizzi. C'è sicuramente un tratto legato al dolore per la sua famiglia, per la piccola Stella figlia di cinque anni del conduttore TV scomparso. Ma c'è anche un affetto profondo, sincero, genuino per ciò che un professionista buono e capace rappresenta in questo tempo urlato e arrabbiato". Lo scrive l'ex segretario del Pd Matteo Renzi nella sua e-news.

"Quando - aggiunge - se ne vanno persone vere, in tutti i settori: penso anche all'allenatore Emiliano Mondonico, oggi, che voglio ricordare felice e appassionato magnifico messere al Calcio Storico di Firenze, scatta nel cuore profondo dell'opinione pubblica un sentimento di bellezza e di comunità che trovo vero e potente. L'Italia è un Paese pieno di valori, non di rancore, non di rabbia, non di odio. Non dimentichiamocelo mai. Forse la straordinaria partecipazione e commozione per Fabrizio Frizzi, che ha animato decine di iniziative di volontariato, di beneficenza, di sostegno alla ricerca, ci dice anche questo: non dimentichiamocelo mai".