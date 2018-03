Renzi:auguri ai nuovi parlamentari, Pd lascia una casa in ordine

Roma, 29 mar. - "Auguri ai nuovi parlamentari che hanno iniziato in questi giorni il servizio alla Camera e al Senato: speriamo che questa legislatura aiuti il Paese a stare meglio. Noi lasciamo la casa in ordine e finalmente messa al sicuro: ci auguriamo che chi verrà dopo di noi possa fare meglio, se ne sarà capace". Lo scrive l'ex segretario del Pd Matteo Renzi nella sua e-news.

"Auguri - aggiunge - alla famiglia e agli amici di Arnaude Beltrame, l'agente francese morto da eroe per salvare altre vite dall'aggressione di un terrorista islamico. Mi piacerebbe che qualche sindaco italiano dedicasse una via a quest'uomo il cui coraggio mette i brividi. Come Padre Massimiliano Kolbe, come Salvo d'Acquisto: mi piace pensare che anche le nuove generazioni conservino la memoria di questo poliziotto martire della libertà. Auguri ai ragazzi che sono scesi in piazza di là dell'Atlantico per dire all'amministrazione americana di mettere un freno alla diffusione delle armi: altro che dare le pistole alle insegnanti, vanno tolte ai ragazzi. La marcia dei ragazzi americani segna una vittoria culturale importante negli Stati Uniti di Trump: vediamo se produrrà anche una vittoria politica nella battaglia contro le armi facili. Auguri alle donne e agli uomini che servono il nostro Paese con un'uniforme. L'immagine bellissima che apre l'enews rappresenta le Frecce Tricolori che festeggiano l'Aeronautica a Firenze ieri: valga come augurio particolare soprattutto a chi è in missione all'estero e a chi serve il Paese lavorando nei giorni delle festività", conclude Renzi.