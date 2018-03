Francia, auto lanciata contro militari: nessun ferito, due arresti

Parigi, 29 mar. - Un uomo, accompagnato da una donna, si è lanciato stamani a bordo della sua auto contro dei militari a Varces-Allières-et-Risset, nel dipartimento francese dell'Isere, senza provocare fortunatamente feriti. Dalle prime informazioni emerse, sembra esclusa l'ipotesi terrorismo.

Nell'ambito di questa inchiesta sono stati effettuati, qualche ora dopo, due arresti. La polizia nazionale ha annunciato su Twitter l'arresto di una persona a Grenoble, chiarendo che sono in corso verifiche per accertare se si trattasse di quella alla guida del mezzo. Secondo una fonte vicina all'inchiesta, l'uomo - in stato di ebbrezza e addormentato dal lato passeggero - si trovava con altre tre persone nel veicolo ricercato, ma non corrispondeva alla descrizione dell'aggressore fatta dai militari. Sono ancora in corso verifiche.

Il sospetto ricercato - del quale resta ancora ignoto il movente - era accompagnato da una donna quando si è lanciato sui soldati; la polizia di Isere ha in seguito annunciato l'arresto della proprietario del veicolo nella zona di Grenoble. Si ignora però se si tratti della passeggera del veicolo incriminato.

(fonte AFP)