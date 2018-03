Washington, 29 mar. - Gli astronauti Drew Feustel and Ricky Arnold hanno lasciato la Stazione Spaziale Internazionale per una "passeggiata spaziale" in cui dovranno sostituire alcune parti del sistema di raffreddamento: lo ha reso noto l'agenzia spaziale statunitense, la Nasa.

L'attività extraveicolare (Eva) durerà circa 6 ore e mezzo ed è iniziata in ritardo rispetto ai tempi previsti per i controlli su una delle tute; per Feustel è la settima Eva in carriera, mentre per Arnold è la terza.