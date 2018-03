A un anno dalla Brexit, Theresa May in tour rilancia unità Gb -4

Londra, 29 mar. - May ha detto che con la Brexit le quattro nazioni che compongono il regno avranno maggiori poteri decisionali, fino ad oggi in mano a Bruxelles, e ha rassicurato contro un "colpo di mano" del governo centrale. Si è anche imepgnata a "proteggere l'integrità del Regno Unito nel suo complesso", mentre il negoziato con la Ue resta frenato dalla questione del confine tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda, membro dell'Unione. "Ciò significa garantire che non vengano erette barriere nel nostro mercato interno comune" ha spiegato.