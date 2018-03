A un anno dalla Brexit, Theresa May in tour rilancia unità Gb -3

Londra, 29 mar. - "Il nostro viaggio nazionale per uscire dalla Ue si avvicina al termine e si offre al nostro sguardo un orizzonte glorioso" ha proclamato il ministro degli Esteri Boris Johnson, paladino della Brexit, dalle colonne del Daily Express. Il tabloid ferocemente anti Ue cita un sondaggio condotto su oltre duemila persone secondo cui il 65% degli elettori è contrario a un nuovo referendum.

Ma il tema continua a dividere il Paese e molti movimenti pro-Ue giocano sulle incognite della Brexit per cercare di provocare una marcia indietro sull'uscita dall'Unione. Uno di questi, Best for Britain, ha lanciato ieri una campagna di manifesti chiedendo di avere "l'ultima parola" sull'accordo di divorzio. "Dovremmo conoscere i contenuti dell'accordo e poi pronunciarci" ha detto l'ex premier laburista Tony Blair in un convegno a Londra. Assolutamente contrario alla Brexit Blair ritiene che il Regno unito abbia bisongo dell'Europa per contare di fronte a pesi massimi come Cina, India e Usa. "Potremmo essere un attore mondiale importante e potente, ma ritirarci dal nostro più grande mercato e della più grande unione politica del mondo è uno straordinario atto autodistruttivo" ha detto.(Segue)