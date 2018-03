A un anno dalla Brexit, Theresa May in tour rilancia unità Gb -2

Londra, 29 mar. - Theresa May ha cominciato il suo tour dalla Scozia, con una visita in uan fabbrica tessile dell'Ayrshire. poi ha incontrato un gruppo di genitori a Newcastle (nel nord dell'Inghilterra). E' stata poi a pranzo con gli agricoltori nel pressi di Belfast, capitale dell'Irlanda del Nord, prima di recarsi a Barry, in Galles, per un tavola rotonda con gli imprenditori gallesi. Ultima tappa, un incontro con i polacchi che vivono a Londra.

Il Regno Unito lascerà la Ue il 29 marzo 2019, due anni dopo l'avvio della procedura formale di divorzio e poco meno di tre anni dopo il voto del 23 giugno 2016 che a sorpresa è stato al 52% in favore della Brexit. Di fronte all'impossibilità di ottenere un accordo con i partner Ue sulle future relazioni tra Londra e i partner europei prima della scadenza, Theresa May ha ottenuto un periodo di transizione fino alla fine del 2020, durante il quale Londra non potrà più mettere bocca sulle decisioni Ue ma continuerà ad accedere al mercato unico. (Segue)