A un anno dalla Brexit, Theresa May in tour rilancia unità Gb

Londra, 29 mar. - A un anno esatto dall'uscita del Regno unito dall'Unione Europea, la premier Theresa May è in tour oggi nel Paese per lanciare un messaggio di unità e rassicurare i conterranei su una Brexit che continua a dividere. "Oggi, quando manca un anno dall'uscita del Regno unito dalla Ue e dall'inizio di un nuovo cammino nel mondo, rendo visita alle quattro nazioni dell'unione per ascoltare ciò che le persone, in tutto il Paese, pensano della Brexit" ha scritto May in un comunicato. "Mentre lasciamo la Ue, sono determinata a che nei prossimi anni rafforziamo i legami che ci uniscono" ha proseguito.

Convinta di un futuro "radioso", la numero uno del governo ha dipinto il ritratto di un Regno unito che "commercerà liberamente con gli amici e i partner in Europa e oltre". "Dopo aver ripreso il controllo delle nostre leggi, della nostre frontiere e del nostro denaro e colto le opportunità della Brexit, la Gran Bretagna prospererà in qualità di Paese forte e unito che avrà benefici per tutti, indipendentemente dal loro voto pro o contro la Brexit" ha aggiunto. (Segue)