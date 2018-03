Caso Skripal, Russia: espulsione funzionari gesto inimicizia Italia

Roma, 29 mar. - L'espulsione di due funzionari dell'ambasciata russa a Roma rappresenta "un gesto di inimicizia", deciso per di più da "un Consiglio dei ministri formalmente dimissionario". Lo sottolinea in una nota la sede diplomatica del governo di Mosca, commentando la decisione presa dall'Italia sulla scia del caso Skripal, l'ex spia russa avvelenata in Gran Bretagna con un gas nervino.

"È con profondo rammarico che abbiamo recepito la decisione di espellere due funzionari di rappresentanze russe in Italia", si legge nella nota, "Peraltro non ci è stata fornita alcuna prova del loro coinvolgimento in attività incompatibili con lo status di diplomatico. Tale eclatante gesto, prettamente politico, è stato spiegato con la necessità di attuare la decisione assunta dal Consiglio Europeo relativamente alla famigerata solidarietà euroatlantica con Londra. Naturalmente questo atto non resterà senza risposta da parte nostra".

(segue)