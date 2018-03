Borsa, Messina: pesano Trump e dazi, non certo tema governo

Milano, 29 mar. - "Negli ultimi tre mesi il listino italiano ha registrato una buona performance. La volatilità degli ultimi giorni credo sia legata a Trump e alla questione dei dazi e non di certo alla questione della formazione del governo". Lo ha detto l'Ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a margine della presentazione del X Rapporto annuale su Economia e finanza dei distretti industriali.

Secondo il capo economista di Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice, "il post 4 marzo poteva rappresentare un bel problema perché non è emerso un vincitore", invece questo "non ha avuto un grande impatto", perché l'Italia in questi anni ha portato a casa risultati positivi, innanzitutto la crescita. "Il +1,5% è comunque un dato rassicurante per la sostenibilità del debito". Inoltre, ha rilevato De Felice, negli ultimi anni è stato "più che dimezzato" il costo medio delle nuove emissioni di debito pubblico, che è ora "decisamente inferiore al costo medio del debito" e le nuove emissioni stanno "tuttora" riducendo il costo del debito. Poichè il debito pubblico italiano ha una duration media di 7 anni, anche con il progressivo venir meno del Quantitative easing della Bce e un possibile rialzo futuro dei tassi, non si avrebbero dunque effetti immediati.