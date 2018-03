Intesa Sp, Messina: su asset management dialoghiamo con tutti

Milano, 29 mar. - "Per quanto riguarda la nostra volontà di valutare delle possibili alleanze strategiche con dei grandi operatori globali sul fronte dell'asset management stiamo continuando il percorso di valutazione. Non abbiamo nessuna fretta perché riteniamo sia uno dei progetti di medio termine della banca". Lo ha detto l'Ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a margine della presentazione del X Rapporto annuale su Economia e finanza dei distretti industriali, in merito al futuro della controllata Eurizon.

"La nostra volontà è quella di mantenere il controllo dell'asset management, ma siamo aperti ad alleanze. Abbiamo colloqui in corso con tutti i più grandi potenziali partners di asset management mondiali. Riteniamo che un consolidamento nel settore sia inevitabile", ha concluso Messina.