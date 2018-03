Fisco, Vincenzo Visco: ecco come fare per ridurre l'evasione

Roma, 29 mar. - Un programma "praticabile" per ridurre l'evasione fiscale in Italia. A metterlo nero su bianco è l'economista e politico italiano Vincenzo Visco.

Su InPiù, Visco scrive: "il contrasto all`evasione fiscale è stato uno dei temi meno trattati nella campagna elettorale. La cosa non sorprende in un Paese con un`evasione di massa valutabile in 8 punti di Pil, il 20% delle entrate fiscali e il 30% di quelle tributarie. Eppure, al di là degli ovvi richiami alla legalità e all`eguaglianza dei cittadini, esistono studi che dimostrano come una riduzione dell`evasione fiscale che si traducesse in una riduzione di pari ammontare delle imposte, avrebbe effetti positivi su crescita, occupazione, investimenti, ricerca e sviluppo. Ed esistono proposte praticabili ed efficaci per risolvere il problema in un tempo limitato, frutto di anni di ricerca e descritte in numerosi rapporti, articoli, libri, che hanno dimostrato che un uso consapevole di nuove tecnologie e conoscenza analitica dei meccanismi che i contribuenti utilizzano per evadere, possono produrre risultati notevoli. Per un Paese caratterizzato da se ri problemi di finanza e debito pubblico l`argomento dovrebbe essere al centro dell`attenzione dei partiti che aspirano al governo".

In estrema sintesi, secondo Visco, si tratterebbe di: introdurre la trasmissione obbligatoria per via telematica delle informazioni utili a fini fiscali contenute in ciascuna fattura emessa dai contribuenti Iva come precondizione per la sua successiva detrazione da parte del cliente che la riceve; sostituire gli attuali registratori di cassa con mini terminali collegati con l`Agenzia delle Entrate, cui dovrebbero affluire i dati in tempo reale; prevedere un analogo sistema per i lavoratori autonomi e i contribuenti non tenuti all`emissione di fattura, ma dello scontrino o ricevuta fiscale (professionisti, ristoranti, ecc.); integrare nel sistema la raccolta per via telematica dei dati delle vendite effettuate mediante distributori automatici o attraverso la rete; riorganizzare le aliquote Iva in modo da impedire (con un`aliquota unica), o limitare l`evasione da arbitraggio sulle aliquote; introdurre un meccanismo generalizzato di ritenute da parte di "terzi" per le imposte sui redditi, approfittando del un meccanismo frazionato di funzionamento dell`Iva: ogni contribuente dovrebbe operare una ritenuta su ogni pagamento fatto a fornitori in corrispondenza di ogni fattura ricevuta, e detrarre le ritenute subite dai suoi clienti; prevedere l`accertamento automatico per i contribuenti le cui dichiarazioni non corrispondessero ai dati ottenuti dall`Amministrazione, e l`accertamento automatico induttivo per tutti i contribuenti che riducessero il mark up (margine) rispetto a quello dichiarato in precedenza; utilizzare sistematicamente per tutti i contribuenti le informazioni sui saldi e i movimenti dei conti correnti, da tempo disponibili presso l`Agenzia delle Entrate, e mai utilizzati.

Queste misure, "più altre che pure potrebbero essere introdotte previo accordo con la Commissione Europea, determinerebbero un`imponente emersione di base imponibile e di gettito (per un ammontare non inferiore ai 50 miliardi l`anno), in quanto si eliminerebbe tutta l`evasione che oggi si verifica lungo la catena produttiva, ed anche una quota rilevante di quella nei rapporti coi consumatori finali. L`adozione di queste misure consentirebbe inoltre di eliminare il redditometro, lo spesometro, gran parte degli studi di settore, e la stessa contabilità Iva, semplificando notevolmente gli adempimenti e l`intero sistema. Se si vuole, la questione potrebbe essere risolta in pochi anni", conclude.