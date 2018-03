Usa: a febbraio spese per consumi +0,2%, redditi +0,4%

New York, 29 mar. - I redditi degli statunitensi sono cresciuti a febbraio più delle loro spese, per il secondo mese consecutivo; entrambi i dati hanno rispettato le attese degli analisti. Si tratta dei dati del secondo mese dopo l'entrata in vigore della riforma fiscale voluta dal presidente Donald Trump.

Secondo quanto riportato dal dipartimento del Commercio, le spese per consumi sono salite dello 0,2% rispetto al mese precedente, mentre i redditi personali sono cresciuti dello 0,4 per cento; gli stessi aumenti si erano registrati a gennaio. Il tasso di risparmio si è attestato al 3,4%, in rialzo dal 3,2% di gennaio.

La misura preferita dalla Federal Reserve per calcolare l'inflazione, il dato Pce (personal consumption expenditures price index), è cresciuta dello 0,2% a febbraio su base mensile, mentre su base annuale è salita dell'1,8%, al di sotto del 2% considerato ottimale dalla Federal Reserve. La componente "core" del dato, depurata dagli elementi volatili, è salita dello 0,2% su base mensile e dell'1,6% su base annuale.