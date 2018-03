Intesa Sp, Messina: su gestione Npl possiamo fare anche da soli

Milano, 29 mar. - Intesa Sanpaolo guarda a possibili partner per la dismissione degli Npl e parla con tutti, ma eventuali accordi saranno presi alle sue condizioni, altrimenti è in grado di continuare da sola in questo percorso. "Siamo comunque in grado di recuperare da soli e di ridurre senza alcun accordo con altri le nostre sofferenze", ha affermato l'Ad della banca, Carlo Messina, a margine della presentazione a Milano del X Rapporto annuale sull'Economia e finanza dei distretti industriali.

"Ciò che rimane fondamentale per noi - ha spiegato - è che qualunque accordo deve prevedere operazioni che vengano fatte al valore di carico delle nostre sofferenze e che ci consentano di rafforzare la nostra capacità di recuperare quei crediti che sono non garantiti. Se troveremo un accordo, un partner, faremo l'operazione, altrimenti non ne avremo bisogno".

"Stiamo parlando con più controparti e per diversi settori, vedremo su cosa poi ci sarà la possibilità di finalizzare. Se riusciamo a fare un'operazione alle nostre condizioni bene, altrimenti ce li recupereremo da soli", ha detto ancora Messina in risposta a una domanda sulla possibile partnership con Intrum Justitia.