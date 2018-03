Russia: enorme errore Paesi, arresi a pressioni Gb su espulsioni

Mosca, 29 mar. - "Noi capiamo l'inumana pressione sui partner Nato e Ue" ma "i paesi che si sono arresi a queste pressioni hanno commesso un enorme errore". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "I paesi che non si sono uniti a questa azione, hanno dimostrato responsabilità", ha aggiunto, in merito a con quello che sta accadendo sul caso Skripal, l'ex spia russa avvelenata in Gran Bretagna.

Sedici paesi dell'Ue, compresa l`Italia, oltre agli Usa ed altri alleati Nato, hanno deciso di cacciare decine di diplomatici russi entro sette giorni, segnale di solidarietà alla Gran Bretagna del caso Skripal. La misura è vista da Mosca con grande ostilità: non solo perché è caduta nel giorno di lutto nazionale per l`incendio in un centro commerciale siberiano. Il Cremlino ha annunciato di volere rispondere e ha accusato Londra di essere zeppa di pregiudizi.

Gli Usa hanno annunciato l'espulsione di 60 persone. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha annunciato oggi l'espulsione di sette diplomatici russi. Sedici Paesi dell'Ue hanno aderito alla misura, con espulsione anche di personale alto in grado. L'Italia pur aderendo, continua a seguire la strada del dialogo.