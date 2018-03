Sogefi, Fiom: preoccupati per futuro, sciopero oggi e domani

Roma, 29 mar. - Oggi i lavoratori della Sogefi di Sant'Antonino si fermeranno per un'ora di sciopero sui due turni mentre domani, venerdì 30, sono previste altre 8 ore di sciopero con presidio davanti ai cancelli della fabbrica. Lo ha comunicato la Fiom.

"L'agitazione nasce dal fatto che l'azienda, che occupa 180 addetti e produce filtri olio per auto e camion, nei giorni scorsi ha licenziato individualmente quattro dipendenti nell'ambito di una discussione sul futuro dell'azienda tutt'altro che facile".

A dicembre infatti "l'azienda, di proprietà francese, aveva annunciato un piano industriale per sostituire la linea di prodotto che chiuderà nella seconda metà del 2018 ma, con il passare del tempo, il piano è sfumato e gli investimenti non sono stati confermati. Proprio per fare chiarezza, è previsto un incontro tra le parti il 18 aprile, ma dopo la convocazione l'azienda ha proceduto con altri tre licenziamenti di cui sopra (un primo era stato già effettuato a inizio marzo) contribuendo a rendere teso e incerto il clima".

Il responsabile della Sogefi per la Fiom-Cgil, Ivano Franco, ha spiegato: "chiediamo alla Regione Piemonte di accelerare i tempi e di convocare quanto prima un tavolo istituzionale. E' evidente che l'interlocutore aziendale è totalmente inaffidabile, che il piano industriale presentato a dicembre non esiste più, e che le prospettive per lo stabilimento sono quanto mai preoccupanti".