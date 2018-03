Cisl, Furlan: patronato Inas risponde ai bisogni delle persone

Roma, 29 mar. -"Il patronato è uno dei principali strumenti per una grande organizzazione sindacale come la Cisl di intercettare e fare propri i bisogni delle persone più deboli e bisognose". Lo ha detto la segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan, che ha partecipato a Roma all`insediamento di Gigi Petteni eletto ieri Presidente del patronato Cisl Inas.

"Una grande organizzazione come la Cisl, che ha nel suo dna il valore del lavoro e della persona, vive nel patronato il momento piu forte ed identitario", ha detto la Furlan augurando buon lavoro al neo presidente Gigi Petteni e ringraziando Domenico Pesenti che ha guidato il patronato negli ultimi anni. "Il patronato è uno dei segmenti più nobili dell`attività sindacale, uno strumento di democrazia. E' un modo importante di fare sindacato a livello nazionale e nel territorio, interpretando, come fa bene l'Inas, i bisogni delle persone con competenza, autorevolezza, trasparenza e capacità di dialogo. Bisogna essere in grado di allargare la possibilità di inclusione dei giovani, dei disoccupati, degli immigrati, dei pensionati, delle tante persone povere e non autosufficienti che necessitano di maggiore assistenza. Dobbiamo saper ascoltare le persone e trovare la strada per poter soddisfare i loro bisogni" ha aggiunto la leader della Cisl.