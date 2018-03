Povertà, Pezzopane (Pd): 900mila persone già beneficiano di misure

Roma, 29 mar. - "È un sollievo constatare che le misure contro la povertà stanno portando i primi benefici. Solo nel primo trimestre del 2018, novecentomila persone hanno ricevuto il sostegno previsto, di cui sette su dieci al Sud". Lo dichiara Stefania Pezzopane, deputata del Partito democratico.

"Sono i numeri dell`Osservatorio statistico sul reddito di inclusione: 316.693 persone in 110mila famiglie sono stati coinvolte dal Rei (reddito di inclusione), mentre altre 47.868 persone in 119 mila famiglie sono state interessate dal Sia (il sostegno di inclusione). Cumulando il Sia, il Rei e le misure regionali di contrasto alla povertà - prosegue l`esponente democratica - sono state raggiunte quasi 900 mila persone. Possiamo dire che in Italia, grazie al Pd ed al governo Gentiloni, si è iniziata ad affrontare in maniera organica l`emergenza povertà".

"Ora però bisogna porsi l` obiettivo prioritario di trovare più risorse per il Rei. L'Italia con 70 anni di ritardo, si è dotata di uno strumento per la lotta alla povertà e sta funzionando. Già dal primo luglio aumenterà la platea grazie alle misure inserite nel bilancio 2018. Bisogna mettere altre risorse, aiutare più persone e più famiglie. Non far sentire solo chi ha bisogno".