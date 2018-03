Marocco, smantellata una cellula jihadista vicina a Isis

Rabat, 29 mar. - Una "cellula terroristica" formata da otto membri "impregnati di ideologia estremista" dello Stato Islamico è stata smantellata nelle città marocchine di Tangeri (nord) e Oued Zem (centro). Lo hanno annunciato le autorità del Paese.

I sospetti, tutti tra i 21 e i 31 anni, sono stati arrestati. "Cercavano di procurarsi le materie prime per la fabbricazione di bombe e di cinture esplosive", per "effettuare operazioni terroristiche (...) in varie città del regno", ha indicato il ministero degli Interni in un comunicato.

L'operazione effettuata dall'Ufficio centrale delle indagini giudiziarie (Bcij, reparto antiterrorismo) ha permesso il sequestro di un "fucile da caccia, cartucce e armi bianche", oltre ad apparecchiature elettoniche e pubblicazioni inneggianti" all'Isis, ha aggiunto il ministero.

(fonte AFP)