Trading di future, Cme compra Nex per 3,9 miliardi di sterline

New York, 29 mar. - Cme Group, colosso statunitense del trading di future e opzioni, ha annunciato l'acquisizione della britannica Nex Group per 3,9 miliardi di sterline (5,49 miliardi di dollari). Si tratta di un'operazione in contanti e azioni del valore complessivo di 10 sterline per azione (5 sterline in cash e 0,0444 azioni di Cme Group per ogni titolo del gruppo britannico).

Secondo le previsioni, la transazione sarà chiusa nella seconda metà dell'anno, dopo il via libera delle autorità e degli azionisti di Nex, società del settore fintech che sviluppa piattaforme per valute e reddito fisso, come BrokerTec, una delle maggiori piattaforme mondiali per il trading di titoli di Stato americani. L'obiettivo è generare sinergie sui costi per 200 milioni di dollari all'anno entro la fine del 2021. Nell'ambito dell'accordo, l'amministratore delegato di Nex, Michael Spencer, entrerà nel consiglio di amministrazione di Cme.