Usa, Trump contro Amazon: non paga le tasse e fa fallire i negozi

New York, 29 mar. - Donald Trump ancora contro Amazon. Il presidente degli Stati Uniti ha attaccato la società di Jeff Bezos su Twitter, poco fa: "Ho dichiarato le mie preoccupazioni su Amazon molto prima delle elezioni. A differenza di altri, paga pochissime tasse o non le paga proprio agli Stati e ai governi locali, usa il nostro sistema postale come suo fattorino (causando perdite tremende agli Stati Uniti) e sta portando al fallimento migliaia di nostri rivenditori!".

Ieri sera, l'amministrazione Trump aveva reso noto di non aver cambiato la sua politica, ma in modo molto diplomatico non aveva negato la volontà del presidente di prendere di mira Amazon. Il gruppo di Jeff Bezos ha visto andare in fumo 53 miliardi di dollari di capitalizzazione a causa delle indiscrezioni di Axios, secondo cui Donald Trump vorrebbe punire il colosso americano del commercio elettronico, da cui sarebbe "ossessionato".

Trump avrebbe discusso un cambiamento del trattamento fiscale dell'azienda perché alcuni suoi amici si sarebbero lamentati con lui del fatto che Amazon "sta uccidendo centri commerciali e negozi tradizionali". Nel premercato, il titolo Amazon cede lo 0,6%, dopo il -4,4% a 1.431,42 dollari di ieri. Dall'inizio dell'anno, il titolo è salito di oltre il 22% e negli ultimi 12 mesi del 67 per cento.