Intesa Sp, Messina: su Npl già in linea con richieste regolatori

Milano, 29 mar. - Intesa Sanpaolo è già in linea con le richieste dei regolatori in materia di Npl. Lo ha sottolineato l'Ad della banca, Carlo Messina, che non ha commentato nello specifico il nuovo testo dell'addendum della Bce in Materia. "Per quanto riguarda l'addendum e gli Npl credo sia importante guardare alla sostanza del messaggio: che ci sia una necessità assoluta di ridurre lo stock degli Npl", ha spiegato Messina a margine della presentazione del X Rapporto annuale sull'Economia e finanza dei distretti industriali.

"Sul metodo dell'addendum - ha aggiunto - devo dire che non ho una visione né positiva né negativa e francamente credo che quello che stiamo facendo in banca, cioè ridurre lo stock degli Npl sia già compliant con le richieste dei nostri regolatori. Non entrerei nei dettagli perché il segnale molto chiaro che hanno voluto dare è stato molto chiaro: ridurre lo stock, poi i tecnicismi li lascio ai commentatori. L'unica cosa che mi interessa è che noi stiamo riducendo lo stock".

"Credo - ha poi ribadito Messina - che allo stesso modo i supervisori si debbano concentrare sui livelli dei derivati e degli attivi reimpossessati delle banche spagnole, perchè credo ci sia una diversità di priorità e questo è sbagliato perché i rischi che ci sono nei bilanci delle banche francesi, tedesche e spagnole non sono certo inferiori, anzi sono superiori a quelli delle nostre banche italiane".