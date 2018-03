Gb, Mosca: sospetti Ovest su Russia, come Iraq prima della guerra

Mosca, 29 mar. - Russia, come l'Iraq prima della guerra. Questo il paragone della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, tracciando un parallelo tra la ricerca della smoking gun di Saddam Hussein con quello che sta accadendo al caso Skripal, l'ex spia russa avvelenata in Gran Bretagna.

Zakharova ha citato durante l'odierno briefing alcuni "esperti americani" che in radio "hanno detto che ormai così tanti paesi sono concordi con Londra, della colpevolezza di Mosca, che le prove ormai non sono necessarie". Zakharova ha ricordato che è "come quando gli esperti, anche in quel caso del centro Carnegie" dicevano che non c'era bisogno di aspettare le prove per capire quali armi avesse Saddam. La portavoce ha aggiunto che quegli esperti la storia ha poi dimostrato che erano degli "idioti".

Il riferimento alla smoking gun è noto. Gli Stati Uniti avevano detto di non poter aspettare la prova finale "sotto forma di fungo (atomico)" prima di agire contro Saddam Hussein. Nel 2002 in un discorso televisivo che tentava di ottenere un sostegno interno per una guerra contro l'Iraq , il presidente degli Stati Uniti, George Bush descrisse il presidente Saddam come un "tiranno assassino" e disse che non era disposto a impegnare una vita americana per fidarsi del leader iracheno.