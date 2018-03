Governo, Messina: priorità ridurre debito e favorire occupazione

Milano, 29 mar. - Riduzione del debito pubblico e spinta all'occupazione sono le priorità assolute che il nuovo governo italiano dovrà avere secondo l'Ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, il quale ritiene inoltre fuori discussione l'ipotesi di un'uscita dell'Italia dell'euro.

"Indubbiamente ridurre il debito pubblico. Credo che questa sia una priorità assoluta perché attraverso la riduzione del debito pubblico si creano le risorse che servono per investire sull'occupazione - perchè l'occupazione giovanile è oggi un'emergenza sociale - e in particolare per investire sul Mezzogiorno che rappresenta l'area di maggiore criticità. Quindi: debito pubblico e investimento su occupazione, in particolare quella giovanile. Sono queste le priorità assolute", ha affermato in occasione della presentazione del X Rapporto annuale sull'economia e finanza dei distretti industriali.

Quanto a un'uscita dall'euro, secondo Messina "è assolutamente inimmaginabile". (segue)