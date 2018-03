Dazi, Confagricoltura: preoccupati per ritorsioni Usa-Cina

Roma, 29 mar. - "Aumentano le nostre preoccupazioni per le crescenti tensioni commerciali in atto. Va presa in considerazione la possibilità di attivare la clausola di salvaguardia prevista dall`Organizzazione mondiale del commercio (Wto), per contrastare anomali afflussi di prodotti sul mercato dell`Unione Europea". È quanto dichiarato dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a proposito delle misure annunciate dalla Cina, quali ritorsioni nel settore agroalimentare per i dazi imposti dagli Stati Uniti.

Per ora le ritorsioni riguardano le importazioni dagli Usa di carni suine, frutta e vini, ma - ha posto in evidenza Confagricoltura - occorre ricordare che l`export americano sul mercato cinese ammonta a più di 20 miliardi di dollari l`anno. Vale a dire il 15% sul totale.

"Il nostro auspicio è che venga trovata una soluzione - ha osservato Massimiliano Giansanti - perché alla luce di questo quadro e delle cifre in ballo la guerra commerciale Usa-Cina potrebbe avere un forte impatto sui normali flussi commerciali a livello internazionale. Ecco perché potrebbe essere necessaria l`attivazione della clausola di salvaguardia a livello europeo".

Confagricoltura sottolinea come i problemi non riguardino solo l`interscambio agroalimentare tra gli Usa e la Cina. Secondo i dati diffusi dall`associazione degli agricoltori americani (American Farm Bureau), nonostante le esenzioni annunciate nei giorni scorsi, i dazi interesserebbero una lunga lista di Paesi che esportano acciaio e alluminio negli Stati Uniti e verso i quali è destinata circa la metà delle esportazioni Usa di prodotti agroalimentari. È elevato il rischio di ritorsioni commerciali, ha sottolineato Confagricoltura, che potrebbero limitare le normali vendite all`estero di commodity americane, a partire dai seminativi.

Infine, l`Organizzazione degli imprenditori agricoli ha rimarcato che è probabile che - durante il negoziato con l`Unione Europea per confermare l`esenzione dai dazi in scadenza a fine aprile - l`amministrazione americana riproporrà la questione dell`esportazione verso il mercato Ue di prodotti Ogm e di carni allevate con il ricorso agli ormoni.