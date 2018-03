Roma, 29 mar. - Di record in record. In Germani tasso di disoccupazione in calo al 5,3% nel mese di marzo dal 5,4% di febbraio Si tratta del nuovo minimo storico. Lo ha comunicato l'agenzia federale per l'occupazione.

Nel mese di marzo i disoccupati sono scesi di 19mila unità, le persone in cerca di occupazione viaggiano sotto 2,5 milioni.