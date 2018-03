Olanda, cittadini bocciano legge su controllo email e dati online

L'Aja, 29 mar. - Gli elettori olandesi hanno bocciato, a stretta maggioranza, la nuova legge che attribuisce ai servizi di sicurezza maggiori poteri per monitorare le email e i dati online. Lo ha annunciato il consiglio elettorale, che ha comunicato i risultati del referendum.

Oltre 6 sui 13 milioni di olandesi aventi diritto al voto si sono recati alle urne la scorsa settimana per esprimersi sulla controversa legge, che dovrà entrare in vigore il 1 maggio. Un'affluenza stimata al 51,5 per cento - percentuale sufficiente a validare i risultati del referendum - con il 49,4 per cento degli elettori che ha votato contro la legge e il 46,5 per cento a favore.

"Il risultato del referendum è quindi un no alla legge sull'informazione e i servizi di sicurezza", ha affermato il presidente del consiglio, Jan-Kees Wiebenga, "Questo significa che il governo dovrà riconsiderare la legge. Il referendum, comunque, non è vincolante".

(fonte AFP)