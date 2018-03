L'M5S ha incontrato i capigruppo di Lega, Fi e LeU

Roma, 29 mar. - "Sono stati incontri costruttivi, le altre forze politiche hanno apprezzato la nostra iniziativa di far incontrare tutti i capigruppo per discutere di temi e questa è la prova che quando si parla non di poltrone ma di soluzioni per i problemi dei cittadini e di temi come la lotta alla povertà e il sostegno a famiglie e imprese, anche forze politiche differenti possono dialogare per il bene esclusivo del Paese". Lo ha dichiarato ai tg il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Senato, Danilo Toninelli, al termine degli incontri con i capigruppo di Fi, Lega e Leu che si sono svolti oggi a Montecitorio.

Al termine degli incontro, Federico Fornaro, presidente del gruppo misto alla Camera, in rappresentanza di Leu ha dichiarato: "Se i parlamentari di Liberi e Uguali sono disposti ad appoggiare un governo M5s? Non era una questione all'ordine del giorno dell'incontro con Toninelli e Grillo. Abbiamo parlato di punti programmatici, loro ci hanno illustrato venti punti. Valutiamo in maniera positiva questa fase in cui si esce dal gioco delle poltrone e delle nomine".