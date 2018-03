Ilva, Bentivogli: dopo 6 mesi di negoziato, basta tatticisimi

Roma, 29 mar. - "Dopo sei mesi di negoziato basta tatticismi". Ad affermarlo è il segretario generale della Fim Cisl, Marco Bentivogli, al termine del confronto presso il ministero dello Sviluppo Economico sulla vertenza Ilva.

"Il governo - ha detto - ha chiesto la disponibilità delle parti ad incontri serrati per provare a vedere se ci sono le condizioni per un giungere accordo. ArcelorMittal ha aggiornato le parti rispetto alla procedura antitrust e Dpcm sull'ambiente. Su quest'ultima ha confermato che sta continuando il lavoro insieme alla commissione per rispondere alle richieste fatte, su questo fronte il 23 maggio è la data ultima per arrivare a una soluzione ed è fiduciosa di giungere ad una soluzione con maggiore celerità. Oggi ha precisato ArcelorMittal siamo in una situazione in cui Ilva perde oltre 300 mln di euro l'anno, per questo dobbiamo puntare ad un piano industriale che torni a rendere competitiva e redditizia l'Ilva nel più breve tempo possibile".

Per farlo "dobbiamo lavorare su un'intesa che metta insieme piano industriale e occupazionale. Ci rendiamo per questo disponibili già dalla prossima settimana per lavorare su questi temi per provare ad arrivare ad un accordo", ha aggiunto.

"Siamo al punto in cui bisogna provare a fare una sintesi. Sono passati 6 mesi dall'inizio della trattativa e giunta l'ora di capire se ci sono le condizioni per provare ad entrare in una fase conclusiva e tentare un possibile accordo entro il mese di aprile. I nodi aperti: L'occupazione resta l'elemento dirimente per arrivare a un'intesa. Il confronto deve andare avanti ma salvaguardando tutti i lavoratori dell'Ilva e dell'indotto. L'intesa poi deve contenere un crono-programma degli investimenti sia sul piano industriale (con specifiche di investimenti e ripartenza area per area) che quello ambientale che devono essere parte integrale dell'accordo. Bisogna poi avere nella sostanza continuità nel rapporto di lavoro, preservando elementi normativi e contrattuali di ogni singolo lavoratore. Come in tutte le vertenze simili possono essere offerte opportunità, ad adesione esclusivamente volontaria, ma il piano deve bandire qualsiasi licenziamento. Questi sono nodi del negoziato e lasciarli stagionare non li risolve ma li aggrava".