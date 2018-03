Cio: il presidente Bach in visita in Nordcorea

Roma, 29 mar. - Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha annunciato oggi l'inizio di una visita in Corea del Nord del presidente Thomas Bach, in quella che sembra essere una nuova iniziativa diplomatica sulla penisola dopo le Olimpiadi invernali a Pyeongchang, in Corea del Sud.

"Il presidente Thomas Bach è attualmente in visita nella Repubblica popolare democratica di Corea", ha detto il Cio in un comunicato, aggiungendo che la visita fa seguito a "un invito del Comitato olimpico nazionale della Corea del Nord" nello scorso mese di gennaio.

(fonte afp)