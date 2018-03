Ciad, aerei del generale libico Haftar bombardano ribelli -2

Tripoli, 29 mar. - Secondo il portavoce del Ccmsr, il presidente del Ciad Idriss Deby ha assoldato il generale Haftar per distruggere i ribelli in Libia che combattono per destituire il leader del Ciad.

Il Ccmsr sostiene di avere migliaia di combattenti in Ciad. Nel 2016 si era staccato da un altro gruppo anti-Deby in Libia, il Fronte per il Cambiamento e la Concordia in Ciad (Fact), che ha sede a Jufra e ha buoni rapporti con Haftar.

Il Ciad ha una lunga storia di rivolte di ribelli all'interno dei suoi confini. Deby e il suo predecessore Hissene Habre erano a loro volta ribelli che hanno preso il potere grazie alle armi.

(fonte AFP)