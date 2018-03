Equita: Cda approva passaggio a Mta con obiettivo segmento Star

Roma, 29 mar. - Il Cda di Equita Group ha esaminato ed approvato la proposta da sottoporre all'Assemblea degli azionisti in programma il 16/17 aprile. Lo comunica una nota della società.

Nel dettaglio si propone la quotazione delle azioni della Società sul Mta con obbiettivo segmento Star; adozione di un nuovo statuto sociale che entrerà in vigore non appena approvato dall'Assemblea; adozione di un nuovo statuto sociale conforme ai requisiti Star che entrerà in vigore, subordinatamente alla Quotazione, alla data di inizio delle negoziazioni; adozione del regolamento assembleare che entrerà in vigore, subordinatamente alla Quotazione, alla data di inizio delle negoziazioni; conferimento al Cda della facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale ai fini dell'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti della Società o di società da quest'ultima controllate, nell'ambito di uno o più piani di incentivazione.