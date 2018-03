Battezzato a Napoli il movimento "Sud Protagonista" -2

Napoli, 29 mar. - "E' intollerabile assistere allo svuotamento di ogni risorsa finanziaria da parte di questa amministrazione per perseverare nel danno che produce la non gestione dell'immenso patrimonio pubblico comunale - ha evidenziato Flocco -, nonostante le tante promesse, non si riesce a mettere in campo una alienazione dei beni che potrebbe portare molte risorse economiche ma si continua ad 'omaggiare' i centri sociali consentendo loro di occupare interi fabbricati comunali che il Sindaco gli concede in comodato d'uso gratuito".

Infine, Esposito: "ho deciso di impegnarmi nel sociale e per la mia città anche per dare un segnale ai tanti giovani che, sbagliando, si danno al bullismo e alla microcriminalità. Penso al drammatico fenomeno delle baby gang che evidenziano una totale perdita di valori ed una città completamente sfuggita al controllo. Voglio contribuire a rendere migliore il nostro territorio, all'interno di "Sud Protagonista", affinchè anche noi giovani di Napoli e del Sud possiamo avere le stesse opportunità di quelli del Nord. Il mio obiettivo è costruire il nostro movimento giovanile e far crescere una coscienza giovanile sana, che partecipa alle problematiche e alla vita della società".