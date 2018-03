Fornaro: appoggio LeU a governo M5s non è stato tema incontro

Roma, 29 mar. - "Se i parlamentari di Liberi e Uguali sono disposti ad appoggiare un governo M5s? Non era una questione all'ordine del giorno dell'incontro con Toninelli e Grillo. Abbiamo parlato di punti programmatici, loro ci hanno illustrato venti punti. Valutiamo in maniera positiva questa fase in cui si esce dal gioco delle poltrone e delle nomine". Lo ha spiegato Federico Fornaro, presidente del gruppo Misto alla Camera, che in rappresentanza di Leu, insieme alla sua omologa al Senato Loredana De Petris, ha incontrato questa mattina i capigruppo M5s.