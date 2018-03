Ilva, Palombella (Uilm):servono certezze, salvaguardare lavoratori

Roma, 29 mar. - "Da mesi ormai siamo disponibili a seguire qualsiasi schema di confronto, purché questo porti a una soluzione accettabile che tuteli tutti i lavoratori, nessuno escluso". Lo ha detto il leader della Uilm, Rocco Palombella, al ministero dello Sviluppo economico dove è ripresa la trattativa Ilva.

"Dopo una lunga pausa, a causa dell'incertezza politica legata alle ultime consultazioni elettorali, molti i nodi ancora sul tavolo e su cui si sta provando ancora a lavorare", ha aggiunto. "Dobbiamo lavorare in fretta per risolvere le questioni su cui abbiamo visioni differenti, come il mantenimento dei trattamenti economici e della condizioni di assunzione dei lavoratori, su cui ancora oggi non abbiamo certezze. Resto inoltre convinto che a fronte della realizzazione del piano Ambientale e della relativa risalita produttiva Mittal, oltre a garantire i livelli occupazionali, dovrà assumere nuove persone. La garanzia occupazionale per tutti i lavoratori dell'indotto è per noi condizione fondamentale per arrivare a un accordo".