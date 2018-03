Anzaldi (Pd): elettori M5s presi in giro su reddito cittadinanza

Roma, 29 mar. - "Il miracoloso Reddito di cittadinanza M5s? Archiviato, ora che le elezioni sono passate. La proposta di Di Maio non sarà altro che un'estensione del Reddito di Inclusione, varato dal Pd. Lo dice il Fatto quotidiano. Dopo 5 anni di propaganda martellante sull'assegno fino a 1.950 euro che sarebbe stato dato a oltre 9 milioni di italiani, ora ammettono che il reddito universale di Grillo è 'irrealizzabile' e copiano quello messo in campo dai nostri governi, che in campagna elettorale dicevano di voler eliminare". Lo ha scritto su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Ecco - prosegue il deputato dem - la loro idea di oggi: rifinanziare il Rei. Peccato che sia già stato fatto in parte dall'ultima Legge di Bilancio approvata dal Governo Gentiloni, alla quale hanno votato contro. Ma chi vogliono prendere in giro? La prima misura concreta per il contrasto alla povertà l'ha fatta il Pd: già oggi ne usufruiscono 870mila persone e da luglio saranno 2,5 milioni, grazie ai nostri governi".