Picierno (Pd): in Ue chiacchere M5s e Lega non funzioneranno

Roma, 29 mar. - "I Cinque Stelle prima facevano gli anti-europeisti, ora vogliono cambiare pelle. Ma forse è troppo tardi e troveranno la porta chiusa". Lo ha dichiarato l'eurodeputata del Pd, Pina Picierno, commentando l'intervista di Shahin Vallée, l'uomo a cui il presidente francese Macron ha affidato il delicato compito di sondare le possibilità in campo per una grande alleanza politica europea in vista delle elezioni del prossimo anno.

"Vallée è stato chiaro - sottolinea Picierno - una alleanza a livello nazionale tra il Movimento 5 stelle e la Lega, che lui stesso definisce 'chiusa ed xenofoba', sbarrerebbe la strada alle ambizioni pentastellate in Europa". "Non sappiamo come andrà a finire - spiega Picierno - quello che sappiamo però è che al momento Di Maio sembra intenzionato a governare a braccetto con Salvini e che i suoi europarlamentari fanno parte dello stesso gruppo a cui aderisce anche l'UKIP, il partito britannico nazionalista ed "euroscettico" di Nigel Farage. Temo che questo - prosegue Picierno - sia un curriculum più che sufficiente per capire le reali intenzioni europee del M5s".

"Tra l'altro, - conclude l'esponente dem - emerge anche la precarietà assoluta del centrodestra che, sui contenuti veri che incidono sulla vita dei cittadini europei, è diviso ed al suo interno ha visioni alternative. Forse per questo a molti l'Europa non è simpatica: in Italia si possono fare giochetti e giravolte ma nelle istituzioni UE, dove si fanno i fatti e non le chiacchiere, le diversità emergono e i giochetti si scoprono come tali"