Governo,Leu vede M5s: non ci sottraiamo a confronto su programma

Roma, 29 mar. - "Come abbiamo detto non ci sottraiamo al confronto sul programma e sulle proposte alla ricerca di soluzioni per il paese. Valutiamo positivamente il fatto di riportare al centro il Parlamento dopo una fase in cui ha prevalso la ricerca delle poltrone". Lo ha detto Federico Fornaro (Leu), capogruppo del Misto alla Camera, al termine dell'incontro questa mattina con Giulia Grillo e Danilo Toninelli (M5s) a Montecitorio. "C'è stato un confronto sui temi", ha confermato la presidente del Misto al Senato, Loredana De Petris, presente all'incontro.