Paragone (M5s): no a premier terzo,a palazzo Chigi andrà Di Maio

Roma, 29 mar. - "Il problema è che c'è uno scollamento totale tra l'Italia normale con i piedi per terra e la classe dirigente. Se oggi, a poche settimane dal voto, assistiamo a un dibattito in cui si dice: "Vabbe' cerchiamo un leader terzo", non facciamo un favore all'Italia con i piedi per terra". Lo ha affermato il neosenatore M5s Gianluigi Paragone, ospite a a "Gioco a Premier" su Rai Radio1.

"Io penso e spero - ha sottolineato- che Di Maio ce la faccia a formare un Governo. Il pens" è legato al fatto che una componente dell'Italia ha scelto il M5S. Spero poi di sì perché è titolato ad andare a Palazzo Chigi. A me quindi non piace e non piacerebbe un leader terzo che viene fuori da un contesto non parlamentare. Un altro leader che si sfila dalla competizione ed è un cooptato".