Egitto, Al Sisi rieletto presidente con il 92%: affluenza al 40%

Roma, 29 mar. - Abdel Fattah al Sisi è stato rieletto presidente dell'Egitto con oltre il 90% dei voti, secondo i primi risultati delle presidenziali diffusi oggi dalla stampa di Stato. Un risultato senza sorprese, in un'elezione che ha confermato anche le previsioni sulla scarsa affluenza alle urne, stimata attorno al 40%.

I risultati ufficiali saranno annunciati solo lunedì. Ma secondo il quotidiano Al-Ahram, Sisi avrebbe vinto con il 92 per cento delle preferenze, rappresentando circa 23 milioni di elettori. Il quotidiano statale Akhbar al-Youm e l'agenzia ufficiale Mena anno fornito dati simili. Secondo Al-Ahram, 25 milioni di elettori si sono recati alle urne, su quasi 60 milioni di persone iscritte alle liste elettorali.

Alle precedenti elezioni del 2014, Sisi aveva ottenuto il 96,9% dei voti. Come già allora, quando fu sfidato dall'esponente di sinistra esponente Hamdine Sabbahi, anche in questa occasione al Sisi ha avuto facilmente la meglio su uno sfidante singolo, Moussa Mostafa Moussa, sconosciuto al grande pubblico e sostenitore dell'attuale regime. Stando alle stime di Al-Ahram, Moussa avrebbe ottenuto il 3% delle preferenze.

Certificato un risultato mai in discussione, l'attenzione delle autorità egiziane si sposterà adesso sulla scarsa affluenza alle urne (nel 2014 era stata del 37% dopo i primi due giorni di voto e del 47,5% dopo la proroga di un giorno). Gli astensionisti saranno sanzionati, aveva annunciato ieri l'Autorità nazionale per le elezioni, ricordando che una legge dello Stato punisce con un'ammenda di massimo 500 sterline egiziane (22 euro) "tutti coloro che, senza una ragione, non votano".

(fonte afp)