Libia, rapito nella notte il sindaco di Tripoli

Roma, 29 mar. - Il sindaco di Tripoli, Abdelraouf Bayt Al-Mal, è stato rapito nella notte ed è stato trasferito verso una destinazione sconosciuta. Lo riporta il Libyan Express che cita fonti dell'amministrazione locale.

Tutte le attività del comune di Tripoli sono state sospese come forma di protesta contro il rapimento. L'amministrazione comunale ha chiesto al Consiglio presidenziale libico di attivarsi per garantire che il sindaco venga liberato al più presto. "Atti di questo genere sono crimini che minacciano direttamente la sicurezza della capitale della Libia e portano a un conflitto che potrebbe essere facilmente evitato", si legge in una nota del comune.