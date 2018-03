Westminster apre indagine su immobiliare e "denaro sporco" russo

Roma, 29 mar. - I deputati britannici hanno annunciato l'apertura di un'inchiesta sul riciclaggio in Gran Bretagna, con particolare attenzione all'immobiliare acquistato con presunto "denaro sporco" russo. Lo riferisce la Bbc. L'iniziativa di Westminster segue le accuse secondo cui proprietà immobiliari del valore di 4,4 miliardi di sterline sarebbero state comprate con denaro sospetto. Oltre un quinto, 880 milioni, avrebbe acquirenti russi. La commissione Tesoro del parlamento indagherà anche su eventuali legami con il terrorismo. Le relazioni tra Londra e Mosca sono ai minimi storici dopo l'avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal e della figlia con il gas nervino in territorio britannico.

La presidente della commissione Nicky Morgan ha detto: "è stato sostenuto che il Regno Unito, in particolare il mercato immobiliare londinese, è diventato una destinazione di prima scelta per il riciclaggio dei proventi dei crimini e della corruzione commessi all'estero, il cosiddetto 'denaro sporco'. Alla luce delle minacce che il Regno Unito deve affrontare, l'efficacia della normativa in uso per proteggere il nostro sistema finanziario dagli abusi non è mai stata tanto importante".

Secondo un rapporto di marzo del gruppo anti-corruzione Transparency International, "di consuetudine Londra è la destinazione preferita per i traslochi dei russi con ricchezze sospette. Non hanno problemi a farlo, avvantaggiandosi della normativa indulgente e della segretezza offshore".

La commissione esaminerà anche le possibili sanzioni e come le norme sul riciclaggio hanno influenzato "persone, aziende e l'economia". Inoltre la commissione valuterà "l'ampiezza dei crimini economici che i consumatori devono subire", le modalità con cui le banche affrontano i crimini economici e la sicurezza dei dati dei consumatori.