Confindustria Padova: accordo Finint e Unindustria Treviso -4

Padova, 29 mar. - "Far affluire più credito alle aziende, specie alle Pmi, e contemporaneamente fare cultura d'impresa per avvicinarle a strumenti finanziari innovativi, è un obiettivo centrale della nostra comune azione associativa decisivo per rendere strutturale la ripresa in atto - ha aggiunto Massimo Finco, Presidente di Confindustria Padova -. L'economia reale, e quindi l'industria, ha bisogno di finanza "buona" capace di sostenere non solo chi è nella fascia più alta dei rating ma le fasce con potenziale di crescita, puntando a conoscere al meglio le prospettive di queste imprese e il loro business. È la visione che ci guida nel dialogo con le banche. L'accordo con Banca Finint va in questa direzione, ampliando le possibilità di finanziamento per sostenere l'operatività e le politiche espansive delle imprese che stanno accelerando sugli investimenti 4.0".

"Credit Data Research, da sempre vicina alle PMI, ha sviluppato il Credit Passport per cercare di migliorare il loro accesso al credito - ha concluso infine Alessio Balduini, CEO Credit Data Research Ltd - . Questo accordo è fortemente innovativo a livello internazionale per la forma ed i contenuti e apre una strada nuova mostrando una banca piu' snella, piu' veloce e vicina alle imprese tramite le associazioni territoriali di Confindustria".