Governo, Bernini (Fi): confronto continuativo centrodestra-M5s

Roma, 29 mar. - Sarà "continuativo" il confronto "a livello parlamentare" tra le forze di centrodestra e il Movimento 5 stelle sui punti programmatici. Lo ha riferito la capogruppo di Forza Italia al Senato, Annamaria Bernini, al termine dell'incontro con i presidenti dei gruppi M5s di Camera e Senato, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, a Montecitorio. "Un incontro utile - lo ha definito Bernini - perché ha avuto una natura parlamentare. Abbiamo ascoltato le proposte del M5s, abbiamo spiegato che avendo il centrodestra vinto le elezioni noi faremo le nostre proposte e quindi ci sarà a brevissimo, sempre a livello parlamentare, un confronto tra le loro e le nostre proposte. Non sarà liturgia politica ma un modo molto concreto di arrivare il più presto possibile al governo che gli italiani si aspettano da noi", ha concluso, spiegando che il confronto tra il centrodestra e i pentastellati proseguirà in maniera costante, "continuativo, per velocizzare le procedure, perché il centrodestra sente la responsabilità di fare una proposta per il governo".