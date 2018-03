Governo, Unimpresa: si parla troppo di nomi e poco di programmi

Roma, 29 mar. - "Deve necessariamente nascere un governo di coalizione e, pertanto, al centro delle discussioni tra le forze politiche dovrebbero esserci i contenuti. Constatiamo, purtroppo, che gli esponenti dei partiti si dedicano troppo ai nomi e alle poltrone in ballo, mentre stanno riservando poco spazio ai programmi. Quello a cui stiamo assistendo è uno spettacolo poco edificante che denota scarso senso di responsabilità istituzionale". Lo dichiara il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara.

"Non rinunciamo, però, a far sentire la nostra voce e a portare avanti, in tutte le sedi opportune, le istanze delle micro, piccole e medie imprese italiane. nelle prossime settimane - aggiunge il presidente di Unimpresa - incontreremo gli esponenti dei 13 gruppi parlamentari che si sono formati alla Camera e al Senato e illustreremo di nuovo i contenuti delle nostre proposte che abbiamo già annunciato durante la campagna elettorale. Riteniamo di aver messo insieme un mix di riforme e di idee indispensabili per consentire al Paese di agganciare una ripresa stabile e più forte".